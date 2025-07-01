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Футбол

Тренер Реала рассказал о состоянии Мбаппе перед матчем КЧМ с Ювентусом

Хаби Алонсо оценил готовность французского нападающего к противостоянию с туринцами.
Сегодня, 10:22       Автор: Игорь Мищук
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Главный тренер Реала Хаби Алонсо перед матчем 1/8 финала Клубного чемпионата мира-2025 с Ювентусом высказался о состоянии нападающего Килиана Мбаппе, который недавно возобновил тренировки после болезни.

Французский форвард ранее был госпитализирован с острым гастроэнтеритом и пропустил все матчи группового этапа турнира, тем не менее, по словам наставника мадридцев, он сможет рассчитывать на звездного игрока в поединке с туринцами.

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"Килиан Мбаппе чувствует себя лучше. Он может играть", - приводит слова тренера "сливочных" Madrid Xtra.

Матч 1/8 финала КЧМ-2025 Реал - Ювентус состоится во вторник, 1 июля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Клубного чемпионата мира-2025.

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