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Футбол

Мюллер определился, где продолжит карьеру

Легенда Баварии отказал одному клубу МЛС и сейчас ведет переговоры с другим.
Сегодня, 17:50       Автор: Игорь Мищук
Томас Мюллер / Getty Images
Томас Мюллер / Getty Images

Бывший нападающий Баварии Томас Мюллер определился с местом продолжения карьеры.

35-летний футболист, который ушел из мюнхенского клуба после Клубного чемпионата мира-2025, будет выступать в МЛС, и в ближайшее время его новая команда должна быть названа официально.

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Как сообщает журналист Кристиан Фальк, сейчас Мюллер ведет переговоры с представителем североамериканской лиги Ванкувер Уайткэпс. Ожидается, что его контракт с канадским клубом будет рассчитан до 2026 года.

По информации источника, на легенду Баварии также претендовал Лос-Анджелес, но игрок отклонил предложение этого клуба.

Ранее сообщалось, что Бавария окончательно попрощалась с Мюллером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы МЛС Томас Мюллер Ванкувер Уайткэпс

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