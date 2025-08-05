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Футбол

Неймар дублем вытащил Сантос из зоны вылета

Звездный нападающий обеспечил победу родного клуба.
Сегодня, 10:35       Автор: Антон Федорцив
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Сантос одержал домашнюю победу над Жувентуде в 18-м туре чемпионата Бразилии. Нападающий "рыб" Неймар оформил два мяча.

Именно лучший бомбардир в истории сборной Бразилии на 37-й минуте открыл счет. Неймар вовремя оказался на добивании после сэйва кипера. А дальше Барреаль реализовал момент с угла вратарского.

Жувентуде отквитал один гол перед перерывом. Это Вилькер головой замкнул навес из углового. Но во втором тайме главная звезда Серии A уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

Сантос Неймара поднялся над зоной вылета. "Рыбы" набрали 18 очков. В свою очередь "попугаи" остались на предпоследней позиции (11 пунктов).

Бразилия, Серия A, 18-й тур
Сантос – Жувентуде – 3:1
Голы: Неймар, 37, 80 (пенальти), Барреаль, 40 – Вилькер, 45+1

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Неймар дублем вытащил Сантос из зоны вылета
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