Неймар дублем вытащил Сантос из зоны вылета

Сантос одержал домашнюю победу над Жувентуде в 18-м туре чемпионата Бразилии. Нападающий "рыб" Неймар оформил два мяча.

Именно лучший бомбардир в истории сборной Бразилии на 37-й минуте открыл счет. Неймар вовремя оказался на добивании после сэйва кипера. А дальше Барреаль реализовал момент с угла вратарского.

Жувентуде отквитал один гол перед перерывом. Это Вилькер головой замкнул навес из углового. Но во втором тайме главная звезда Серии A уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

Сантос Неймара поднялся над зоной вылета. "Рыбы" набрали 18 очков. В свою очередь "попугаи" остались на предпоследней позиции (11 пунктов).

Бразилия, Серия A, 18-й тур

Сантос – Жувентуде – 3:1

Голы: Неймар, 37, 80 (пенальти), Барреаль, 40 – Вилькер, 45+1

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