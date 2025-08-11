iSport.ua
Умер лучший бомбардир в истории сборной Японии

Кунисигэ Камамото скончался от пневмонии.
Сегодня, 16:35       Автор: Андрей Безуглый
Кунисигэ Камамото / Getty Images
В возрасте 81 года умер легенда сборной Японии Кунисигэ Камамото.

Бывший футболист долгое время болел и в итоге умер ранним утром 10 августа от пневмонии.

Камамато является лучшим бомбардиром сборной Японии, на его счету 76 матчей и 75 голов.

Всю свою карьеру японец провел в Янмар Дизель, с которым трижды становился чемпионом страны и раз выиграл Кубок Императора. Семь раз ставал лучшим бомбардиром и лучшим игроком сезона.

После окончания карьеры Камамото возглавил родной клуб, приведя его к еще одному чемпионству и двум Кубкам лиги.

Наиболее ярким эпизодом карьеры японца стали Олимпийские игры-1968, где Камамото с семью голами стал лучшим бомбардиром турнира и привел свою сборную к бронзовым медалям.

