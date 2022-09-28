Президент Аль-Хиляля подтвердил, что клуб мог подписать Роналду

По заверениям Фахда бин Нафеля, трансфер не состоялся не из-за запросов португальца или МЮ.

Президент арабского Аль-Хиляля Фахд бин Нафель сделал сенсационное заявление.

По словам функционера, летом в клуб мог перейти Роналду, но этого не случилось из-за трансферного бана.

"Да мы вели переговоры с Роналду. Проблема была не в деньгах или принципах – Аль-Хиляль может приглашать звезд мирового масштаба – а в решении Спортивного арбитражного суда, которое помешало нам регистрировать игроков.

Мы не прекращали переговоры с футболистами, несмотря на решение о бане, но медлили с выходом на финальную стадию переговоров до снятия запрета", - цитирует бин Нафеля издание Goal

В нынешнем сезоне португалец провел 8 матчей, забив два гола и отметившись одной результативной передачей.