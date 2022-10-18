Игуаин провел свой последний матч в карьере - аргентинец расплакался после финального свистка

Нападающий не смог завершить карьеру на позитивной ноте.

Аргентинский нападающий Гонсало Игуаин официально завершил карьеру футболиста.

34-летний футболист свой прощальный матч провел за Интер Майами, который в первом раунде плей-офф МЛС вылетел, крупно проиграв Нью-Йорк Сити (0:3).

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После финального свистка Игуаин не смог сдержать эмоций и расплакался.

Gonzalo Higuaín after his final game as professional football player. 🤍🥲 #Higuain@MLS 🎥⤵️pic.twitter.com/CsxMmipK6L — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 18, 2022

Напомним, Гонсало Игуаин на протяжении карьеры выступал за Ривер Плейт, Реал, Наполи, Ювентус, Милан и Челси. На его счету три трофея Ла Лиги, Серии А, дважды побеждал в Кубке Италии и трижды в Кубке Испании, а также победа в Лиге Европы-2018/19.

Ранее сообщалось, что Рибери планирует разорвать контракт с Салернитаной и завершить карьеру.