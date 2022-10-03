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Игуаин объявил о завершении карьеры по окончанию нынешнего сезона МЛС

Теперь это решение уж точно окончательное.
Сегодня, 20:18
Гонсало Игуаин / Getty Images
Гонсало Игуаин / Getty Images
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Нападающий Интер Майами Гонсало Игуаин заявил, что по окончанию нынешнего сезона МЛС он повесит бутсы на гвоздь. О подобном решении аргентинец объявил во время пресс-конференции в понедельник, 3 октября, передает официальный сайт МЛС. Отметим, что сезон в США закончится 9 октября.

На данный момент у Игуаина 26 голов и 14 результативных передач в 64 матчах за клуб, которым владеет Дэвид Бекхэм. За свою карьеру 34-летний форвард забил 333 гола и сделал 113 результативных передач в 707 матчах.

На международном уровне Игуаин забил 31 гол в 75 матчах, заняв пятое место среди лучших бомбардиров сборной Аргентины. Он участвовал в трех чемпионатах мира, в том числе в финале 2014 года, а также играл на трех Копа Америка, дважды помогая Аргентине выйти в финал.

Свою профессиональную карьеру он начал в аргентинском Риверт Плейт. Помимо Интера, Гонсало выступал в составе таких команд, как Реал, Наполи, Ювентус, Челси и Милан.

За свою 17,5-летнюю карьеру Игуаин по три раза становился чемпионом Испании и Италии, а также обладателем кубка Италии, два раза выигрывал Суперкубок Испании и по разу кубок Испании, Суперкубок Италии и Лигу Европы.

Напомним, что в апреле этого года отец Игуаина заявил, что его сын завершит карьеру в конце 2022 года. Однако уже на следующий день сам Гонсало опроверг слова отца

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол МЛС Гонсало Игуаин интер майами
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