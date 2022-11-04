Аль-Айн Ярмоленко и Реброва добыл победу в матче чемпионата ОАЭ
Украинский вингер отыграл большую часть матча.
В 9 туре чемпионата ОАЭ Аль-Айн Андрея Ярмоленко и Сергея Реброва встретился с Хаур-Факканом.
Коллектив украинцев добыл победу над своим соперником со счетом 2:1. Голы забивали Куадио и Лаба.
Андрей Ярмоленко провел на поле 66 минут, не отметившись результативными действиями.
Благодаря данному триумфу "боссы" поднялись на четвертое место в турнирной таблице местного первенства
Аль-Айн - Хаур-Факкан 2:1
Голы: Куадио, 52, Лаба 80 - Абеид, 7.