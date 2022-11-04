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Футбол

Аль-Айн Ярмоленко и Реброва добыл победу в матче чемпионата ОАЭ

Украинский вингер отыграл большую часть матча.
Сегодня, 19:50
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
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В 9 туре чемпионата ОАЭ Аль-Айн Андрея Ярмоленко и Сергея Реброва встретился с Хаур-Факканом.

Коллектив украинцев добыл победу над своим соперником со счетом 2:1. Голы забивали Куадио и Лаба.

Андрей Ярмоленко провел на поле 66 минут, не отметившись результативными действиями.

Благодаря данному триумфу "боссы" поднялись на четвертое место в турнирной таблице местного первенства

Аль-Айн - Хаур-Факкан 2:1

Голы: Куадио, 52, Лаба 80 - Абеид, 7.

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