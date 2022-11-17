Экс-игрок Баварии и Манчестер Сити возглавил гранд своей страны

Легендарный защитник сборной Аргентины нашел себе работу главным тренером на родине, возглавив первую команди Ривер Плейта.

Ранее 41-летний специалист тренировал резервный состав мюнхенской Баварии.

Напомним, что именно из Ривер Плейта Мартин перебрался в Баварию в 2003 году и с тех пор поиграл не только в Мюнхене, а также за Малагу, Атлетико Мадрид, Ман Сити и Эспаньол.

На счету Демикелиса девять чемпионских титулов - по четыре с Ривер Плейтом и Баварией, а также один с Ман Сити.