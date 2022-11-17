Экс-игрок Баварии и Манчестер Сити возглавил гранд своей страны
Мартин Демикелис стал главным тренером Ривер Плейта.
Легендарный защитник сборной Аргентины нашел себе работу главным тренером на родине, возглавив первую команди Ривер Плейта.
Ранее 41-летний специалист тренировал резервный состав мюнхенской Баварии.
Напомним, что именно из Ривер Плейта Мартин перебрался в Баварию в 2003 году и с тех пор поиграл не только в Мюнхене, а также за Малагу, Атлетико Мадрид, Ман Сити и Эспаньол.
На счету Демикелиса девять чемпионских титулов - по четыре с Ривер Плейтом и Баварией, а также один с Ман Сити.