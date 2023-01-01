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Сиднейские клубы – первые, кто побеждал в 2023 году

Состоялись первые футбольные поединки года.
Сегодня, 11:24
ФК Сидней
ФК Сидней

Стартовал новый, 2023 год. И уже успели отыграть первые футбольные поединки.

В чемпионате Австралии сыграли сразу два матча. Первыми в 2023 году на поле вышли Ньюкасл Джетс и ФА Сидней. Победу одержали гости, победившие 2:0.

Несколько позже сыграли Сидней Вондерерс и Макартур, и здесь победа также досталась команде с Сиднеем (4:0).

Но еще до этих матчей состоялся поединок в Индии, в рамках Национальных Игр, в котором сборная региона Мизорам обыграла соперников из Бихара (3:1).


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