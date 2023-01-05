Сборная США сменила тренера из-за скандала

Сборная США была вынуждена отправить в отставку Грегга Берхалтера.

Во время прошедшего Мундиаля Берхалтеру предъявили подозрения в насилии по отношению к бывшей жене. Для расследования инцидента наняли юридическую фирму.

В данный момент дальнейшая судьба специалиста неизвестна. Стоит отметить, что речь идет о случае, который произошел более 30 лет назад, а именно в 1991 году.

Временно исполняющим обязанности наставника сборной США назначен Энтони Хадсон. Примечательно, что Хадсон работал ассистентом в штабе экс-тренера.