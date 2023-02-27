Легендарный Клинсманн возглавил сборную Южной Кореи
Корейская футбольная ассоциация официально сообщила, что новым главным тренером сборной стал Юрген Клинсманн.
Пресс-служба организации опубликовала пост в Twitter, в котором сообщила о назначении специалиста. Детали сделки не разглашаются.
🇰🇷대한민국 축구국가대표팀 위르겐 클린스만 감독 선임!— theKFA (@theKFA) February 27, 2023
✔️마이클 뮐러 국가대표전력강화위원장 감독 선임 기자회견
📆 02.28 (화) 14:00 📺 #KFATV_대한민국 축구 국가대표팀 유튜브 생중계#대한민국 #축구국가대표팀 #감독선임 #기자회견 pic.twitter.com/wUd1OzjwDN
Напомним, предыдущим главным тренером команды был Паулу Бенту. С ним Корея дошла до 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.
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Отметим, Клинсманн тренировал сборные Германии и США, Баварию и Герту. Вместе с немецкой командой он стал бронзовым призером ЧМ-2006, с американской выиграл Золотой кубок КОНКАКАФ.