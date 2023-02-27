Легендарный Клинсманн возглавил сборную Южной Кореи

Корейская футбольная ассоциация официально сообщила, что новым главным тренером сборной стал Юрген Клинсманн.

Пресс-служба организации опубликовала пост в Twitter, в котором сообщила о назначении специалиста. Детали сделки не разглашаются.

Напомним, предыдущим главным тренером команды был Паулу Бенту. С ним Корея дошла до 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

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Отметим, Клинсманн тренировал сборные Германии и США, Баварию и Герту. Вместе с немецкой командой он стал бронзовым призером ЧМ-2006, с американской выиграл Золотой кубок КОНКАКАФ.