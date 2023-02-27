iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Легендарный Клинсманн возглавил сборную Южной Кореи

Немецкий специалист будет тренировать азиатскую команду.
Сегодня, 14:30
Юрген Клинсманн / Getty Images
Юрген Клинсманн / Getty Images

Корейская футбольная ассоциация официально сообщила, что новым главным тренером сборной стал Юрген Клинсманн.

Пресс-служба организации опубликовала пост в Twitter, в котором сообщила о назначении специалиста. Детали сделки не разглашаются.

Напомним, предыдущим главным тренером команды был Паулу Бенту. С ним Корея дошла до 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Читай также: Швайнштайгер посмеялся над тем, как стример попытался выговорить его фамилию

Отметим, Клинсманн тренировал сборные Германии и США, Баварию и Герту. Вместе с немецкой командой он стал бронзовым призером ЧМ-2006, с американской выиграл Золотой кубок КОНКАКАФ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юрген Клинсманн

Статьи по теме

Клинсманн оценил шансы сборной Германии на победу над Англией Клинсманн оценил шансы сборной Германии на победу над Англией
Герта рвется в элиту Бундеслиги: как в Германии строят новый топ-клуб Герта рвется в элиту Бундеслиги: как в Германии строят новый топ-клуб
Клинсман покинул Герту Клинсман покинул Герту
Герта объявила о назначении Клинсманна Герта объявила о назначении Клинсманна
Помочь журналистам

Видео

Джейк Пол - Томми Фьюри: лучшие моменты боя
Джейк Пол - Томми Фьюри: лучшие моменты боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина впервые поднялась в ТОП-30, Ястремская сделала большой рывок
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина поднялась на 14-е место, забронировав себе пять команд в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершился
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа16:50
Каземиро - о своем стиле игры: Я набрасываюсь на мяч, как на тарелку с едой
Европа16:30
Аллегри сообщил, когда Погба может провести свой первый матч после возвращения в Ювентус
Бокс16:22
"Ньюкасл прочувствовал ярость парней": Фьюри неистово поддерживал Манчестер Юнайтед в финале Кубка лиги
Европа16:19
Президент ПСЖ поддержал Гальтье после победы над Марселем
НБА16:00
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: баззер Трея Янга возглавил рейтинг
Европа15:58
Альварес рассматривает вариант с уходом из Манчестер Сити
Украина15:35
УПЛ: Александрия и Металлист 1925 устроили голевое шоу
Киберспорт15:22
The Lima Major 2023: определены участники верхней и нижней сетки
ММА15:20
Джонс назвал свои преимущества в бою против Гана
Украина14:59
Александрия избежала поражения от Металлиста-1925 в дебютном матче Ротаня
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK