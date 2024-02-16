После шквала критики сборная Южной Кореи уволила главного тренера

Клинсманн не выглядел заинтересованным в работе в команде.

Сборная Южной Кореи приняла решение уволить главного тренера Юргена Клинсманна, пишет AP.

Немецкий специалист в течение некоторого время критиковался болельщиками, а поражение в полуфинале Кубка Азии от Иордании стало последней каплей.

Корейская футбольная ассоциация предложила специалисту уйти в отставку, а когда тот отказался, решилась его уволить.

Болельщики давно критиковали Клинсманна. Среди прочего за то, что отказался жить в Южной Корее, а вылет с Кубка Азии и конфликт между игроками сделали его совершенно непопулярным.

"После всестороннего анализа KFA приняла решение о смене главного тренера. Когда речь заходит о том, чтобы привнести лучшее в сборную, управлять игроками и работать, Клинсманн не оправдал наших ожиданий от главного тренера сборной и не продемонстрировал лидерских качеств.

Некоторые члены комитета заявили, что тренер не проявил желания лично наблюдать за игроками и выявлять таланты. Кроме того, было высказано мнение, что Клинсманн неуважительно относится к корейской общественности, не проводя достаточно времени в стране", - прокомментировал ситуацию глава KFA Чон Монг-гю.

Ранее также сообщалось, что игроки Баварии недовольны Тухелем.

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