Любовь без слов: Сотни фанатов застали Месси врасплох после ужина в ресторане

Аргентинец впервые сыграет за сборную после победы на чемпионате мира в Катаре.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси был вызван в сборную Аргентины на товарищеские матчи, которые будут сыграны в марте.

35-летний футболист приехал в Буэнос-Айрес, чтобы присоединиться к национальной команде. В свободный вечер Месси решил посетить один из ресторанов города, однако обычным ужином это не назовешь.

Сотни фанатов увидили Лео, который ужинал в ресторане. Болельщики собрались у входа в заведение, чтобы петь и прославлять Лео. Повара, охранники и работники ресторана также приостановили работу, чтобы увидеть Месси.

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Примечательно, что сам аргентинец был немного напуган и шокирован тем, что болельщики вот так встретили его. Одному из фанатов даже удалось заснять испуганное лицо игрока. Месси старался делать вид, что ему приятно, однако было видно, что он напуган.

Отметим, что сборная Аргентины сыграет с Панамой и Кюрасао в рамках товарищеских встреч. Месси впервые сыграет за национальную команду после победы на чемпионате мира в Катаре.

Ранее сообщалось, что отец Месси назвал условие, при котором Лео перейдет в Саудовскую Аравию.