Англия - Бразилия 1:1 (по пен. 4:2): обзор матча и результат игры 06.04.2023
В четверг, 6 апреля, в Лондоне на Уэмбли состоялась первая в истории женская Финалиссима - матч между победителями чемпионата Европы и кубка Америки.
В этой исторической игре приняли участие сборные Англии и Бразилии. В первом тайме европейки вышли вперед благодаря точному удару в исполнении Эллы Тун.
Матч близился к своему завершению, но уже в добавленное арбитром время представительницы Южной Америки сумели спастись - гол на счету Андрессы.
В итоге победительницы первой в истории Финалиссимы определялись в серии пенальти, где более точными оказались футболистки Туманного Альбиона.
Статистика матча Англия - Бразилия Финалиссимы-2023
Англия - Бразилия 1:1 (по пен. 4:2)
Голы: Тун, 23 - Андресса, 90+3.
Владение мячом: 64% - 36%
Удары: 11 - 9
Удары в створ: 5- 3
Фолы: 8 - 10
Атаки: 140 - 81
Англия: Эрпс - Бронз, Уильямсон, Гринвуд, Картер - Стенуэй, Уолш, Тун - Джеймс (Келли, 74), Руссо (Дэйли, 74), Хэмп (Робинсон, 88).
Бразилия: Леле - Коста (Андресса, 46), Кателлен, Соуза, Тамирес - Антония (Нуньес, 87), Боржес (Палермо, 87), Бертолуччи (Франселино, 69) Ферраз - Беатриз (Адриана, 46), Гейсе.
Предупреждения: Эрпс, Хэмп - Соуза.
Источник: MEGOGO