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Англия - Бразилия 1:1 (по пен. 4:2): обзор матча и результат игры 06.04.2023

"Львицы" победили "селесао" в противостоянии обладателей кубка Европы и кубка Америки.
Сегодня, 11:38
Женская сборная Англии / Getty Images
Женская сборная Англии / Getty Images

В четверг, 6 апреля, в Лондоне на Уэмбли состоялась первая в истории женская Финалиссима - матч между победителями чемпионата Европы и кубка Америки.

В этой исторической игре приняли участие сборные Англии и Бразилии. В первом тайме европейки вышли вперед благодаря точному удару в исполнении Эллы Тун.

Источник: Getty Images

Матч близился к своему завершению, но уже в добавленное арбитром время представительницы Южной Америки сумели спастись - гол на счету Андрессы.

Источник: Getty Images

В итоге победительницы первой в истории Финалиссимы определялись в серии пенальти, где более точными оказались футболистки Туманного Альбиона.

Статистика матча Англия - Бразилия Финалиссимы-2023

Англия - Бразилия 1:1 (по пен. 4:2)
Голы: Тун, 23 - Андресса, 90+3.

Владение мячом: 64% - 36%
Удары: 11 - 9
Удары в створ: 5- 3
Фолы: 8 - 10
Атаки: 140 - 81

Англия: Эрпс - Бронз, Уильямсон, Гринвуд, Картер - Стенуэй, Уолш, Тун - Джеймс (Келли, 74), Руссо (Дэйли, 74), Хэмп (Робинсон, 88).

Бразилия: Леле - Коста (Андресса, 46), Кателлен, Соуза, Тамирес - Антония (Нуньес, 87), Боржес (Палермо, 87), Бертолуччи (Франселино, 69) Ферраз - Беатриз (Адриана, 46), Гейсе.

Предупреждения: Эрпс, Хэмп - Соуза.

ИсточникMEGOGO

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