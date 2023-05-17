Гол Ярмоленко помог Аль-Айну разгромить Ан-Наср
Украинец смог принести пользу в матче за выход в финал Кубка Лиги ОАЭ.
В рамках полуфинала Кубка Лиги ОАЭ Аль-Айн Сергея Реброва встретился с Ан-Насром.
В битве за выход в финал "боссы" с легкостью разгромили соперника со счетом 4:1.
Одним из голов отметился Андрей Ярмоленко, открывший счет в матче. Позже вингер мог забить еще раз, но оказался в оффсайде.
من ركلة جزاء.. يارمولينكو يسجل أول أهداف المباراة#العين_النصر#كأس_مصرف_أبوظبي_الإسلامي pic.twitter.com/lddn4AETDx— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 17, 2023
В финале турнира Аль-Айн встретится с победителем пары Аль-Джазира - Аль-Шарджа.
Аль-Айн - Ан-Наср 4:1
Голы: Ярмоленко, 59 ,Паласиос, 69, Рахими, 77, 90+4 - Таарабт, 90+2.