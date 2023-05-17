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Гол Ярмоленко помог Аль-Айну разгромить Ан-Наср

Украинец смог принести пользу в матче за выход в финал Кубка Лиги ОАЭ.
Сегодня, 20:59
Андрей Ярмоленко / Аль-Айн
Андрей Ярмоленко / Аль-Айн

В рамках полуфинала Кубка Лиги ОАЭ Аль-Айн Сергея Реброва встретился с Ан-Насром.

В битве за выход в финал "боссы" с легкостью разгромили соперника со счетом 4:1.

Одним из голов отметился Андрей Ярмоленко, открывший счет в матче. Позже вингер мог забить еще раз, но оказался в оффсайде.

В финале турнира Аль-Айн встретится с победителем пары Аль-Джазира - Аль-Шарджа.

Аль-Айн - Ан-Наср 4:1

Голы: Ярмоленко, 59 ,Паласиос, 69, Рахими, 77, 90+4 - Таарабт, 90+2.


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