Президент Аль-Ахли лично пригласил в клуб хавбека Манчестер Сити

Вингер Манчестер Сити Рияд Марез попал в сферу интересов Аль-Ахли. Об этом сообщает издание CBS Sports.

Президент команды из Дальнего Востока Валид Муаат во вторник отправился в Лондон, чтобы попытаться договориться с 32-летним алжирцем.

Напомним, Аль-Ахли недавно выиграл второй по силе дивизион Саудовской Аравии, заняв первое место в турнирной таблице и получив право выступать в высшем дивизионе.

В уже минувшем сезоне на счету Мареза 5 голов и 10 ассистов в 30 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Бензема перебрался в чемпионат Саудовской Аравии.