Президент Аль-Ахли лично пригласил в клуб хавбека Манчестер Сити
Марез летом может сменить команду.
Вингер Манчестер Сити Рияд Марез попал в сферу интересов Аль-Ахли. Об этом сообщает издание CBS Sports.
Президент команды из Дальнего Востока Валид Муаат во вторник отправился в Лондон, чтобы попытаться договориться с 32-летним алжирцем.
Напомним, Аль-Ахли недавно выиграл второй по силе дивизион Саудовской Аравии, заняв первое место в турнирной таблице и получив право выступать в высшем дивизионе.
В уже минувшем сезоне на счету Мареза 5 голов и 10 ассистов в 30 матчах АПЛ.
Ранее сообщалось, что Бензема перебрался в чемпионат Саудовской Аравии.