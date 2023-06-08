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Президент Аль-Ахли лично пригласил в клуб хавбека Манчестер Сити

Марез летом может сменить команду.
Сегодня, 12:20
Рияд Марез / Getty Images
Рияд Марез / Getty Images

Вингер Манчестер Сити Рияд Марез попал в сферу интересов Аль-Ахли. Об этом сообщает издание CBS Sports.

Президент команды из Дальнего Востока Валид Муаат во вторник отправился в Лондон, чтобы попытаться договориться с 32-летним алжирцем.

Напомним, Аль-Ахли недавно выиграл второй по силе дивизион Саудовской Аравии, заняв первое место в турнирной таблице и получив право выступать в высшем дивизионе.

В уже минувшем сезоне на счету Мареза 5 голов и 10 ассистов в 30 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Бензема перебрался в чемпионат Саудовской Аравии.


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