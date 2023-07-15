Участницы женского ЧМ-2023 довели товарищеский матч до остановки своей жестокостью

Им хватило всего 20 минут, чтобы судье пришлось прервать поединок.

Товарищеский матч между сборными Ирландии и Колумбии, который проходил в пятницу, 14 июля, в Брисбене (Австралия) был прерван из-за "чрезмерной физической активности",

Как сообщает Reuters, игра была остановлена спустя всего 20 минут после ее начала.

Футбольная ассоциация Ирландии (FAI) сообщила в пятницу, что товарищеский матч между женскими сборными Ирландии и Колумбии, направляющимися на чемпионат мира по футболу, был прерван из-за чрезмерной физической активности.

За это время судья Кэйтлин Уильямс показала футболисткам две желтые карточки, несмотря на товарищеский статус встречи.

Во время одного из эпизодов полузащитница ирландок Дениз О'Салливан получила тяжелую травму голеностопа, после чего ее доставили в больницу.

Дениз О'Салливан / Источник: Getty Images

"Игра стала чрезмерно физической, и после консультации с официальными лицами матча было решено ее завершить", — говорится в заявлении Футбольной ассоциации Ирландии.

Федерация футбола Колумбии заявила, что товарищеский матч был приостановлен, поскольку ирландская команда "предпочла не продолжать игру после 23 минут первого тайма".

Стоит отметить, что обе сборные сыграют на предстоящем чемпионате мира, который пройдет в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!