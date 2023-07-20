Месси будет капитаном Интер Майами

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси присоединился к Интер Майами в летнее межсезонье.

Как сообщил журналист TyC Sports Гастон Эдул, аргентинец будет капитаном американской команды.

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Отмечается, что после вчерашней первой тренировки с командой Месси и Серхио Бускетс остались на поле, чтобы поработать с молодыми игроками клуба и дать им советы.

Действующий контракт Месси с Интер Майами рассчитан до конца 2025 года.

Ранее Бекхэм рассказал, дебютирует ли Месси за клуб в ближайшем матче.

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