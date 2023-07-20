Месси будет капитаном Интер Майами
Аргентинец уже помогает молодым футболистам американской команды.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси присоединился к Интер Майами в летнее межсезонье.
Как сообщил журналист TyC Sports Гастон Эдул, аргентинец будет капитаном американской команды.
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Отмечается, что после вчерашней первой тренировки с командой Месси и Серхио Бускетс остались на поле, чтобы поработать с молодыми игроками клуба и дать им советы.
Действующий контракт Месси с Интер Майами рассчитан до конца 2025 года.
Ранее Бекхэм рассказал, дебютирует ли Месси за клуб в ближайшем матче.
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