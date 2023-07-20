Тренер Интер Майами оценил уровень игры Месси

Херардо Мартино в очередной раз будет работать с аргентинцем.

Новый главный тренер Интер Майами Херардо Мартино рассказал, как Лионель Месси чувствует себя в американском клубе.

По словам специалиста, который ранее уже работал с аргентинцем, футболист стал свободнее себя чувствовать.

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"Когда я начал общаться с клубом, разговоры о том, что будет возможность потренировать Месси, только появлялись, но вероятность его перехода в Барселону была выше. Потом все изменилось.

Мы работали с Лео на разных этапах, по-своему замечательных. Сейчас я вижу в нем ту же страсть, что и всегда, но он находится на новом этапе и стал намного более расслабленным после всего, что произошло с национальной сборной в последние годы.

На его плечах лежал тяжелейший груз, и избавление от него изменило его повседневную жизнь", - приводит слова тренера Tyc Sports.

Напомним, Лионель Месси показал фотографии с первой тренировки в Интер Майами.

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