Лионель Месси показал фотографии с первой тренировки в Интер Майами

Аргентинец готов показать свое мастерство в МЛС.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси провел первую тренировку в составе Интер Майами.

36-летний игрок опубликовал фотографии с тренировочного занятия в соцсетях.

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Напомним, Месси будет выступать за Интер Майами до конца 2025 года.

Ранее Лионель намекнул, когда может состояться его дебют за новый клуб.

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