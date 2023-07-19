Лионель Месси показал фотографии с первой тренировки в Интер Майами
Аргентинец готов показать свое мастерство в МЛС.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси провел первую тренировку в составе Интер Майами.
36-летний игрок опубликовал фотографии с тренировочного занятия в соцсетях.
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Напомним, Месси будет выступать за Интер Майами до конца 2025 года.
Ранее Лионель намекнул, когда может состояться его дебют за новый клуб.
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