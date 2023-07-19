Бекхэм рассказал, дебютирует ли Месси за Интер Майами в ближайшем матче

Совладелец Интер Майами Дэвид Бекхэм высказался о вероятности участия нападающего Лионеля Месси уже в ближайшем матче.

Свой следующий поединок представитель МЛС проведет в субботу, 22 июля, против мексиканского Крус Асуль в Кубке лиг, но англичанин не уверен, что в клубе будут спешить с дебютом аргентинца, который лишь недавно присоединился к команде.

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"Это будет тяжелый матч против Крус Асуль. Мы понимаем, что это отличная команда с хорошими игроками.

Мы не знаем, примет ли Лео участие в ближайшем матче, получит ли он игровые минуты. Потому что он в конце концов должен быть готов. Мы должны защитить его и убедиться в его готовности, потому что он был в отпуске и только приехал в Майами. Он тренировался и хорошо выглядит.

Я думаю, что Лео и Тата Мартино решат, будет ли он играть в этом матче. Но атмосфера здесь будет потрясающей, и, надеюсь, мы сможем одержать победу", - приводит слова Бекхэма ESPN.

Ранее Дэвид Бекхэм также оценил переход Лионеля Месси в Интер Майами.

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