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Бекхэм оценил переход Месси в Интер Майами

Функционер отметил фанатских фактор трансфера аргентинца.
Сегодня, 09:14
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Совладелец Интер Майами Дэвид Бекхэм прокомментировал переход Лионеля Месси в американский клуб.

По словам бывшего футболиста сборной Англии, в Майами перебрался лучший футболист в истории.

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"В наш город и наш клуб перешел величайший игрок в истории. Это привлекло много внимания по всему миру, чего мы всегда хотели. 

Презентацию Лео посмотрели 3,5 миллиарда зрителей, это очень большое число", - приводит слова Дэвида All About Argentina.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси показал фотографии с первой тренировки в Интер Майами.

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