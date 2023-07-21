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Защитник МЮ может присоединится к команде Роналду

Эрик Байи решит, где продолжить карьеру, уже в ближайшее время.
Сегодня, 17:02
Эрик Байи / Getty Images
Эрик Байи / Getty Images

Защитник Манчестер Юнайтед Эрик Байи интересен сразу трем клубам, пишет Фабрицио Романо.

29-летний ивуариец может вернуться в АПЛ - им интересуется Фулхэм, или же отправиться в Саудовскую Аравию - интерес проявляют Ан-Наср и Аль-Иттифак.

В ближайшее время Эрик должен сделать решение относительно своего будущего, МЮ хочет продать защитника в ближайшее время.

Наиболее вероятным вариантом для Байи будет все же Ан-Наср Роналду. Клуб уже связался непосредственно с игроком.

В прошлом сезоне Эрик Байи выступал за Марсель на правах аренды. Он провел 17 матчей в Лиге 1.

Также напомним, что Ноттингем Форест подал предложение еще по двоим игрокам МЮ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик Байи

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