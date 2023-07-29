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Луис Суарес досрочно покинет Гремио

Травма не позволяет форварду играть на необходимом уровне.
Сегодня, 20:45
Луис Суарес / Getty Images
Луис Суарес / Getty Images

Уругвайский форвард Луис Суарес объявил, что покинет Гремио в декабре.

37-летний игрок признал, что вынужден попрощаться с клубом по состоянию здоровья. У уругвайца хроническая проблема с коленом.

"Я чувствую, что в следующем году не смогу выступать на должном уровне из-за своей физической формы и высоких требований бразильского чемпионата, поэтому мы с клубом поговорили о том, чтобы расторгнуть мой контракт на год раньше срока.

Я не знаю, буду ли играть где-то еще, потому что у меня хроническая проблема с коленом, о которой вам всем известно. Я бы попросил болельщиков Гремио ценить тот факт, что у них есть 37-летний игрок, который, несмотря на сильную боль в колене, всегда играет. Это все, о чем я прошу", - цитирует Суареса The Athletic.

Также Луис отметил, что он не связывался с Интер Майами, а клуб не связывался с ним. Лишь Гремио разговаривал с представителями клуба МЛС, так что вряд ли Суарес продолжит там карьеру.

Ранее, напомним, владелец Интер Майами заявил, что хотел бы организовать прощание Месси на Камп Ноу.

Ранее, напомним, мужская сборная Украины по волейболу также уступила в полуфинальном матче.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Луис Суарес

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