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Месси может провести прощальный матч на Камп Ноу

Владелец Интер Майами готов это устроить.
Сегодня, 17:19
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Хорхе Мас, владеющий Интер Майами, заявил, что поможет организовать для Месси прощальный матч на Камп Ноу.

Функционер очень хочет, чтобы Лео смог попрощаться с каталонцами на обновленном Камп Ноу, однаок вариант с арендой он сразу исключил.

"Я не знаю, будет ли это какая-то дружеская или прощальная игра. У них есть Кубок Гампера, который разыгрывают летом. Надеюсь, кое-что будет – когда новый Камп Ноу откроется. Надеюсь, Месси сможет попрощаться.

Это не означает, что он будет играть за Барселону. Лео не уйдет в аренду. Этого не произойдет. Да, он заслуживает хорошего прощания. Да, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь ему в этом. Ведь Месси этого заслуживает", – сказал Мас в интервью The Athletic.

Ранее также сообщалось, что игрок Барселоны отклонил приглашение ПСЖ.

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