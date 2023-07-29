Месси может провести прощальный матч на Камп Ноу

Хорхе Мас, владеющий Интер Майами, заявил, что поможет организовать для Месси прощальный матч на Камп Ноу.

Функционер очень хочет, чтобы Лео смог попрощаться с каталонцами на обновленном Камп Ноу, однаок вариант с арендой он сразу исключил.

"Я не знаю, будет ли это какая-то дружеская или прощальная игра. У них есть Кубок Гампера, который разыгрывают летом. Надеюсь, кое-что будет – когда новый Камп Ноу откроется. Надеюсь, Месси сможет попрощаться.

Это не означает, что он будет играть за Барселону. Лео не уйдет в аренду. Этого не произойдет. Да, он заслуживает хорошего прощания. Да, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь ему в этом. Ведь Месси этого заслуживает", – сказал Мас в интервью The Athletic.

Ранее также сообщалось, что игрок Барселоны отклонил приглашение ПСЖ.

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