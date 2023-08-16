Месси отреагировал на выход Интер Майами в финал Кубка лиг
Аргентинец настроен выиграть трофей.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о выходе своего клуба в финал Кубка лиг.
В рамках полуфинала Интер Майами разгромил Филадельфию, а в финале сыграет с Нэшвиллом.
"Мы работали над тем, чтобы выйти в финал, и сделали это! Остался последний маленький шаг", - написал Месси.
Финальный матч пройдет 20 августа.
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