Месси отреагировал на выход Интер Майами в финал Кубка лиг

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о выходе своего клуба в финал Кубка лиг.

В рамках полуфинала Интер Майами разгромил Филадельфию, а в финале сыграет с Нэшвиллом.

"Мы работали над тем, чтобы выйти в финал, и сделали это! Остался последний маленький шаг", - написал Месси.

Финальный матч пройдет 20 августа.

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