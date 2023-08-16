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Интер Майами разгромил Филадельфию и вышел в финал Кубка лиг, Месси забил

Аргентинец близок к тому, чтобы завоевать с командой первый трофей.
Сегодня, 07:25
Лионель Месси / twitter.com/InterMiamiCF
Лионель Месси / twitter.com/InterMiamiCF

В рамках полуфинала Кубка лиг Интер Майами встречался с Филадельфией.

Команда Лионеля Месси разгромила соперника (4:1), что позволило выйти в финал соревнования.

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Аргентинец отметился голом, а украинский защитник Сергей Кривцов сделал голевую передачу.

Филадельфия - Интер Майами - 1:4
Голы: Бедойя, 73 - Мартинес, 3, Месси, 20, Альба, 45, Руис, 84

В финале турнира Интер Майами сыграет с Нэшвиллом. Матч пройдет 20 августа.

Ранее сообщалось, что легенда Барселоны продолжит карьеру в ОАЭ.


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