Интер Майами разгромил Филадельфию и вышел в финал Кубка лиг, Месси забил
Аргентинец близок к тому, чтобы завоевать с командой первый трофей.
В рамках полуфинала Кубка лиг Интер Майами встречался с Филадельфией.
Команда Лионеля Месси разгромила соперника (4:1), что позволило выйти в финал соревнования.
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Аргентинец отметился голом, а украинский защитник Сергей Кривцов сделал голевую передачу.
Филадельфия - Интер Майами - 1:4
Голы: Бедойя, 73 - Мартинес, 3, Месси, 20, Альба, 45, Руис, 84
В финале турнира Интер Майами сыграет с Нэшвиллом. Матч пройдет 20 августа.
Ранее сообщалось, что легенда Барселоны продолжит карьеру в ОАЭ.