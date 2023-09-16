Шевченко забил Буффону "паненкой" в благотворительном матче
В Любляне (Словения) на стадионе Стожице состоялся благотворительный матч с целью сбора средств для страны. Событие было организовано по инциативе президента УЕФА Александера Чеферина.
В матче приняли участие легенды футбола, в частности Андрей Шевченко, Паоло Мальдини, Джанлуиджи Буффон, Кларенс Зеедорф, Луиш Фигу, Златан Ибрагимович, Хавьер Дзанетти и другие.
Во время поединка украинец забил с пенальти в ворота Буффона, сделав это красиво.
Quello sguardo l'abbiamo già visto da qualche parte 👀— DAZN Italia (@DAZN_IT) September 15, 2023
Sheva batte Buffon dal dischetto e abbraccia Gigi 🫂#DAZN pic.twitter.com/wrWqVQyu0h
Напомним, 20 лет назад Андрей уже забивал с пенальти в ворота легендарного итальянца. Тогда точный удар Шевченко стал решающим в серии послематчевых пенальти в финале Лиги чемпионов-2003 между Миланом и Ювентусом.
Ранее сообщалось, что Шевченко примет участие в матче всех звезд по гольфу.
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