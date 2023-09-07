Шевченко примет участие в матче всех звезд по гольфу

В матче также возьмет участие Гарет Бэйл.

Андрей Шевченко вскоре сыграет в гольф с различными знаменитостями.

Экс-тренер сборной Украины подтвердил свое участие в матче всех звезд по гольфу, который вскоре состоится в Риме.

Андрей Николаевич попал в команду известного игрока Кори Павина. Они будут противостоять пятерке легенды гольфа Кови Монти.

Интересно, что против Шевченко будет играть еще одна бывшая звезда футбола. Речь идет о Гарете Бэйле, который вошел в команду Монти.

Напомним, что на нашем сайте доступен календарь игр сборной Украины по футболу.

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