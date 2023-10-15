Глава Саудовской лиги: Приход Моуриньо поможет нам сделать качественный скачок вперед

На фоне плохих результатов Ромы на старте нынешнего сезона ее главный тренер Жозе Моуриньо намекнул, что, возможно, после римлян ему стоит уехать работать в Саудовскую Аравию.

Глава Саудовской профессиональной лиги (СПЛ) Карло Нохра прокомментировал развитие футбола в стране, а также слова португальского наставника.

"Многие думают, что футболисты приезжают к нам только по экономическим причинам. Понятно, что деньги не пахнут, но экономический фактор не единственный, который движет игроками", - цитирует чиновника Альфредо Педулла.

"Они поняли, что в СПЛ есть конкретный, долгосрочный проект. Мы приложили большие усилия на рынке. Мы работаем над инфраструктурой, персоналом, СМИ, рынком, организацией".

"Это огромная работа, но в ее основе лежит фундаментальный принцип: страсть. В Саудовской Аравии 80% населения увлекается футболом, и мы хотим дать саудовцам отличный продукт".

Источник: Getty Images

"Нет сомнений, что так называемый "эффект Роналду" был для нас исключительным. Это изменило все с точки зрения видимости, актуальности, телевизионных контрактов".

"Сейчас я не могу сказать, что Моуринью станет следующим большим именем в нашей стране, но очевидно, что его возможное прибытие будет представлять собой еще один огромный качественный скачок во многих отношениях".

На данный момент Рома занимает десятое место в таблице Серии А, заработав 11 очков после восьми сыгранных туров. В следующем матче "джаллоросси" встретятся с Монцей (22 октября).

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