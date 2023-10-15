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Глава Саудовской лиги: Приход Моуриньо поможет нам сделать качественный скачок вперед

Португалец может стать первым тренером подобной величины, перебравшимся в Саудовскую Аравию.
Сегодня, 21:03
Жозе Моуриньо / Getty Images
Жозе Моуриньо / Getty Images

На фоне плохих результатов Ромы на старте нынешнего сезона ее главный тренер Жозе Моуриньо намекнул, что, возможно, после римлян ему стоит уехать работать в Саудовскую Аравию.

Глава Саудовской профессиональной лиги (СПЛ) Карло Нохра прокомментировал развитие футбола в стране, а также слова португальского наставника.

"Многие думают, что футболисты приезжают к нам только по экономическим причинам. Понятно, что деньги не пахнут, но экономический фактор не единственный, который движет игроками", - цитирует чиновника Альфредо Педулла.

"Они поняли, что в СПЛ есть конкретный, долгосрочный проект. Мы приложили большие усилия на рынке. Мы работаем над инфраструктурой, персоналом, СМИ, рынком, организацией".

"Это огромная работа, но в ее основе лежит фундаментальный принцип: страсть. В Саудовской Аравии 80% населения увлекается футболом, и мы хотим дать саудовцам отличный продукт".

Источник: Getty Images

"Нет сомнений, что так называемый "эффект Роналду" был для нас исключительным. Это изменило все с точки зрения видимости, актуальности, телевизионных контрактов".

"Сейчас я не могу сказать, что Моуринью станет следующим большим именем в нашей стране, но очевидно, что его возможное прибытие будет представлять собой еще один огромный качественный скачок во многих отношениях".

На данный момент Рома занимает десятое место в таблице Серии А, заработав 11 очков после восьми сыгранных туров. В следующем матче "джаллоросси" встретятся с Монцей (22 октября).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Жозе Моуриньо Саудовская Аравия

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