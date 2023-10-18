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Уже 10 сборных упустили возможность выйти на ЧМ-2026

Пока Европа борется с Евро, в мире играют отборы в ЧМ.
Сегодня, 11:38
Сборная Пакистана
Сборная Пакистана

Чемпионат мира 2026 пройдет в Северной Америке с увеличенным количеством участников. В Азии уже прошел предварительный раунд отбора, в котором определились десять команд, которые точно не смогут пройти на мундиаль.

Среди них такие команды, как сборные Шри-Ланки, Бутана и Гуама, которые вообще стали первыми вылетевшими в хронологическом порядке.

  • Афганистан - Монголия - 2:0 (1:0 - первый матч, 1:0 - второй матч)
  • Гонконг – Бутан - 4:2 (4:0, 0:2)
  • Йемен – Шри-Ланка - 4:1 (3:0, 1:1)
  • Сингапур – Гуам - 3:1 (2:1, 1:0)
  • Индонезия - Бруней - 12:0 (6:0, 6:0)
  • Камбоджа - Пакистан - 0:1 (0:0, 0:1)
  • Китайский Тайбэй - Восточный Тимор - 7:0 (4:0, 3:0)
  • Мальдивы - Бангладеш - 2:3 (1:1, 1:2)
  • Мьянма – Макао - 5:1 (5:1, 0:0)
  • Непал – Лаос - 2:1 (1:1, 1:0)

Отметим, что на ЧМ-2026 сыграют 48 команд. Азию на нем представят минимум восемь национальных команд. Напомним, что в Европе сейчас проходит отбор в чемпионат Европы-2024.

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