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Месси: Однажды Холанд и Мбаппе выиграют Золотой мяч

Восьмикратный обладатель награды уверен, что в будущем его оппоненты будут следующими в списке победителей.
Сегодня, 00:29
Лионель Месси и Килиан Мбаппе / Getty Images
Лионель Месси и Килиан Мбаппе / Getty Images

Форвард сборной Аргентины и Интер Майами Лионель Месси стал победителем в голосовании за Золотой мяч-2023.

Получив свою восьмую награду, Месси обратился к финалистам в лице Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе, которые также претендовали на трофей.

"Однажды Холанд и Мбаппе выиграют Золотой мяч", - цитирует аргентинца Фабрицио Романо.

"Эрлинг тоже очень заслуживал его получить: он выиграл АПЛ, Лигу чемпионов, будучи везде лучшим бомбардиром. Сегодня эта награда могла достаться и ему. Я уверен, что в следующем году он ее выиграет".

Стоит отметить, что за счет победы Лионеля Месси в голосовании Аргентина стала лидирующей нацией в мире по количеству завоеванных Золотых мячей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд

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