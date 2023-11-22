Бразилия впервые в истории проиграла домашний матч квалификации чемпионата мира

Сборная Бразилии в домашнем матче шестого тура южноамериканской квалификации чемпионата мира 2026 года на стадионе Маракана проиграла Аргентине.

Этот скандальный поединок начался с получасовой задержкой из-за избиения бразильской полицией аргентинских болельщиков на трибунах, а "селесао" в итоге уступили со счетом 0:1.

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Как сообщает Globo Esporte, для Бразилии это было первое в истории домашнее поражение в рамках квалификации чемпионата мира. До этого бразильцы были единственной южноамериканской сборной, которая не проигрывала на своем поле в отборе на мировые первенства.

На данный момент Бразилия провела 65 домашних матчей в южноамериканских квалификациях чемпионата мира. В предыдущих 64 поединках "селесао" одержали 51 победу и 13 раз сыграли вничью, забив при этом 173 гола и пропустив 29.

Кроме того, Бразилия впервые в истории квалификации чемпионата мира проиграла три матча подряд.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и лучших моментов матча Бразилия - Аргентина (0:1).

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