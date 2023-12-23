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"Мы жаждем большего": Роналду оценил третью победу подряд Ан-Насра

Португалец помог команде выиграть в национальном чемпионате.
Сегодня, 08:40
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

В рамках 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии Ан-Наср переиграл Аль-Иттифак (3:1).

Лидер хозяев Криштиану Роналду сделал голевую передачу и отметился голом, забив с пенальти.

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После поединка португалец опубликовал пост в Instagram, в котором поздравил команду с победой.

"Третья победа подряд! Мы жаждем большего, давай не останавливаться, Аль-Наср!", - написал Криштиану.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед предложит своих игроков клубам из Саудовской Аравии.

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