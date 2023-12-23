"Мы жаждем большего": Роналду оценил третью победу подряд Ан-Насра
Португалец помог команде выиграть в национальном чемпионате.
В рамках 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии Ан-Наср переиграл Аль-Иттифак (3:1).
Лидер хозяев Криштиану Роналду сделал голевую передачу и отметился голом, забив с пенальти.
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После поединка португалец опубликовал пост в Instagram, в котором поздравил команду с победой.
"Третья победа подряд! Мы жаждем большего, давай не останавливаться, Аль-Наср!", - написал Криштиану.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед предложит своих игроков клубам из Саудовской Аравии.
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