iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Суарес отреагировал на свой переход в Интер Майами

Уругваец заключил короткосрочный контракт с американским клубом.
Сегодня, 09:40
Луис Суарес / Getty Images
Луис Суарес / Getty Images

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес дал первый комментарий о своем переходе в Интер Майами».

По словам футболиста, он рал вновь играть вместе с Лионелем Месси, Серджи Бускетсом и Жорди Альбой.

Читай также: Месси стал спортсменом года в Аргентине

"Я приятно взволнован и очень рад принять новый вызов вместе с Интер Майами. Жду не дождусь, чтобы начать, и я готов к работе, чтобы воплотить мечты о выигранных трофеях в реальность вместе с этим замечательным клубом. Я разделяю его амбиции и оптимистичен насчет того, чего мы можем достичь.

Защищая цвета Интер Майами, я буду отдавать все силы, чтобы порадовать наших чудесных болельщиков, о которых я премного наслышан. Жду с нетерпением, чтобы воссоединиться со своими друзьями и игроками. Также с не меньшим желанием хочется познакомиться с новыми одноклубниками и тренерами", - приводит слова игрока официальный сайт клуба.

Ранее Месси поделился мнением о победе на чемпионате мира-2022, назвав это безумством.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Луис Суарес интер майами

Статьи по теме

Интер Майами объявил о переходе Суареса Интер Майами объявил о переходе Суареса
Суарес вскоре станет игроком Интер Майами Суарес вскоре станет игроком Интер Майами
Суарес высказался о выступлениях с Месси и Неймаром Суарес высказался о выступлениях с Месси и Неймаром
Промоутер рассказал, кто может стать следующим соперником Альвареса Промоутер рассказал, кто может стать следующим соперником Альвареса
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 видео голов и лучших моментов матча
Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина и Стародубцева потеряли по одной позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Бокс10:59
Промоутер рассказал, кто может стать следующим соперником Альвареса
Европа10:50
Больше поцелуев, чем голов: звезда Манчестер Юнайтед украсил елку, но нарвался на троллинг
Бокс10:31
"Сокрушительная победа": Промоутер Джошуа попытался предсказать исход боя с Валлином
Бокс10:20
Тренер Уайлдера назвал главную проблему Джошуа в бою с Валлином
НБА09:58
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: пас Шенгюна на Брукса и данк Бриджеса возглавили рейтинг
Другие страны09:52
Гвардиола стал рекордсменом по количеству выигранных Клубных чемпионатов мира
Другие страны09:40
Суарес отреагировал на свой переход в Интер Майами
Европа09:21
Реал может арендовать футболиста у зенита
Европа08:59
Футбол сегодня: Ливерпуль - Арсенал, Рома - Наполи, Атлетико - Севилья и другие матчи
Другие страны08:40
"Мы жаждем большего": Роналду оценил третью победу подряд Ан-Насра
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK