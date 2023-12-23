Суарес отреагировал на свой переход в Интер Майами

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес дал первый комментарий о своем переходе в Интер Майами».

По словам футболиста, он рал вновь играть вместе с Лионелем Месси, Серджи Бускетсом и Жорди Альбой.

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"Я приятно взволнован и очень рад принять новый вызов вместе с Интер Майами. Жду не дождусь, чтобы начать, и я готов к работе, чтобы воплотить мечты о выигранных трофеях в реальность вместе с этим замечательным клубом. Я разделяю его амбиции и оптимистичен насчет того, чего мы можем достичь.

Защищая цвета Интер Майами, я буду отдавать все силы, чтобы порадовать наших чудесных болельщиков, о которых я премного наслышан. Жду с нетерпением, чтобы воссоединиться со своими друзьями и игроками. Также с не меньшим желанием хочется познакомиться с новыми одноклубниками и тренерами", - приводит слова игрока официальный сайт клуба.

Ранее Месси поделился мнением о победе на чемпионате мира-2022, назвав это безумством.

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