Месси стал спортсменом года в Аргентине

Футболист становится лучшим всего в четвертый раз за карьеру.

Аргентинский футболист Лионель Месси может записать в свой послужной список завоевание очередной индивидуальной награды.

Вингер Интер Майами был признан спортсменом года на своей Родине. В свою очередь, звание спортсменки года завоевала легкоатлетка Белен Касетта

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Примечательно, что для Лео это лишь четвертая победа в карьере в данной номинации. Ранее игрок признавался лучшим в Аргентине в 2011, 2021 и 2022 годах.

В то же время стоит отметить, что чаще чем Месси данную награду не получал никто. До этого года он делил первое место с боксером Сантосом Ласиаром, победившим трижды подряд с 1982 по 1984.

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