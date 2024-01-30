Нинкович: 9 лет в Динамо не понравились мне так, как футбол в Австралии

Сербский полузащитник Вестерн Сидней Милош Нинкович, который ранее играл за Динамо Киев, сравнил чемпионаты Австралии и Украины.

По словам футболиста, ему на другом континенте понравилось больше, чем в Европе.

Читай также: Бывший легионер Динамо стал игроком катарского клуба

"Я провел девять лет в киевском Динамо, но мне это не нравилось так, как футбол в Австралии. Я хочу, чтобы меня запомнили как игрока, который каждый раз отдавал все. Я очень рад, что выиграл так много трофеев, но самое главное для меня – это уважение, которое я проявил к своим товарищам по команде и соперникам.

Я хочу быть тренером, несколько лет назад у меня не было таких амбиций, но на тренировочном поле я чувствую себя наиболее счастливым. Марк (Рудан – главный тренер Вестерн Сидней - прим.) упомянул, что хотел бы видеть меня своим вторым помощником. Но я все еще хочу сконцентрироваться на этом сезоне и закончить его как можно лучше", - приводит слова 39-летнего футболиста ESPN.

За киевское Динамо Нинкович выступал с 2004 по 2013 год. Он отыграл 160 матчей, за которые забил 15 голов и сделал 16 голевых передач. Вместе с "бело-синими" он выигрывал два чемпионата Украины, завоевал три Кубка и четыре Суперкубка Украины.

Напомним, Нинкович завершит карьеру футболиста по окончанию сезона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!