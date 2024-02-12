Кот-д'Ивуар - Нигерия: обзор и результат финала Кубка Африки

В рамках финала Кубка Африки Кот-д'Ивуар на домашнем для себя турнире встретился с Нигерией.

"Супер орлы" смогли открыть счет, несмотря на то, что инициативой владели хозяева. После подачи углового на 37-й минуте отличился Уильям Трост-Эконг.

Уже после перерыва "слоны" конвертировали свое преимущество в забитые голы. Сперва счет сравнял Франк Кессье, а затем Себастьян Алле в элегантном стиле вывел свою команду вперед.

Таким образом, коллектив Эмерса Фаэ одержал победу в "родных стенах" на континентальном первенстве.

Отметим, что местный 40-летний специалист возглавил национальную сборную по ходу соревнований после того, как перед плей-офф федерация уволила Жана-Луи Гассе. Для Фаэ это первый самостоятельный тренерский опыт во взрослом футболе.

Статистика финала Кубка Африки Кот-д'Ивуар - Нигерия

Кот-д'Ивуар - Нигерия 2:1

Голы: Кессье, 63, Алле, 81 - Трост-Эконг, 37

xG: 0.24 - 1.56

Удары: 5 - 18

Удары в створ ворот: 1 - 8

Владение мячом: 38% - 62%

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