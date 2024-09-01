Экс-защитник африканской сборной погиб в возрасте 39 лет

Экс-защитник сборной Кот-д'Ивуара, Кардиффа и Лидса Сол Бамба умер в возрасте 39 лет.

Как сообщила пресс-служба Аданаспора, где Бамба был главным тренером, вчера ему стало плохо вследствие болезни и врачи госпитализировали его, а сегодня была диагностирована его смерть.

Какая именно хврооба была диагностирована у Сола не сообщается.

Стоит сказать, что за Кот-д'Ивуар Сол провел 46 матчей, будучи достаточно знаковой фигурой для национальной команды, с которой сыграл на Чемпионате мира 2014 и был в заявке на ЧМ-2010.

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