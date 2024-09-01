iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экс-защитник африканской сборной погиб в возрасте 39 лет

Сол Бамба не сумел побороть болезнь.
Сегодня, 01:10
Сол Бамба / Аданаспор
Сол Бамба / Аданаспор

Экс-защитник сборной Кот-д'Ивуара, Кардиффа и Лидса Сол Бамба умер в возрасте 39 лет.

Как сообщила пресс-служба Аданаспора, где Бамба был главным тренером, вчера ему стало плохо вследствие болезни и врачи госпитализировали его, а сегодня была диагностирована его смерть.

Какая именно хврооба была диагностирована у Сола не сообщается.

Стоит сказать, что за Кот-д'Ивуар Сол провел 46 матчей, будучи достаточно знаковой фигурой для национальной команды, с которой сыграл на Чемпионате мира 2014 и был в заявке на ЧМ-2010.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кот-д`Ивуар Сол Бамба

Статьи по теме

Кот-д'Ивуар - победитель Кубка Африки Кот-д'Ивуар - победитель Кубка Африки
Египет выбил Кот-д'Ивуар и вышел в четвертьфинал Кубка Африки Египет выбил Кот-д'Ивуар и вышел в четвертьфинал Кубка Африки
Дрогба заявил о возможном начале тренерской карьеры Дрогба заявил о возможном начале тренерской карьеры
Еще несколько африканских спортсменов &quot;пропали&quot; в Лондоне Еще несколько африканских спортсменов &quot;пропали&quot; в Лондоне
Помочь журналистам

Видео

Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне
Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Калининой и Цуренко
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, новая первая ракетка Украины
просмотров
Шахтер узнает соперников: онлайн-трансляция жеребьевки основной части Лиги чемпионов
просмотров
Динамо узнает своих соперников: жеребьевка основного раунда Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Другие страны01:10
Экс-защитник африканской сборной погиб в возрасте 39 лет
Европа00:43
Экс-звезда Вест Хэма сделала щедрое пожертвование воспитаннику клуба, который борется с раком мозга
Вчера, 23:46
Европа23:46
Лацио и Милан не выявили победителя в голевой перестрелке
Европа22:59
Динамо опубликовало расписание своих матчей основного этапа Лиги Европы
Олимпийские игры22:40
Пиддубная стала призеркой Паралимпиады-2024 в плавании
Европа22:36
Легионер Динамо ушел из клуба в аренду
Олимпийские игры22:15
Украинцы оформили двойной подиум в плавании на Паралимпиаде-2024
Олимпийские игры21:48
Коль завоевал вторую медаль Паралимпиады-2024 в плавании
Европа21:41
Байер впервые за более 40 матчей проиграл на внутренней арене, уступив РБ Лейпциг
Европа21:24
Борнмут Забарного установил историческое достижение в матче с Эвертоном
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK