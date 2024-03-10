Брат Дани Алвеса отреагировал на информацию о его самоубийстве

Ней Алвес, брат бывшего игрока Барселоны и сборной Бразилии Дани Алвеса отреагировал на слухи о самоубийстве его родственника.

Мужчина обвинил пользователей сети в жестокости из-за распространения этой информации.

"Насколько люди жестоки? Вы уже осудили его за слова женщины, которая зашла в мужской туалет, чтобы сделать то, что известно ей одной. Его уже осудили.

Разве этого мало? Он в тюрьме. А теперь вы хотите видеть его мертвым, это безумие. Вы хотите видеть моего брата мертвым. Насколько это жестоко?", - написал он в Instagram.

Напомним, ранее сообщалось, что информация о самоубийстве Дани Алвеса оказалась "шуткой".

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