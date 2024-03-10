Брат Дани Алвеса отреагировал на информацию о его самоубийстве
Ней осудил людей за распространение таких слухов.
Ней Алвес, брат бывшего игрока Барселоны и сборной Бразилии Дани Алвеса отреагировал на слухи о самоубийстве его родственника.
Мужчина обвинил пользователей сети в жестокости из-за распространения этой информации.
"Насколько люди жестоки? Вы уже осудили его за слова женщины, которая зашла в мужской туалет, чтобы сделать то, что известно ей одной. Его уже осудили.
Разве этого мало? Он в тюрьме. А теперь вы хотите видеть его мертвым, это безумие. Вы хотите видеть моего брата мертвым. Насколько это жестоко?", - написал он в Instagram.
Напомним, ранее сообщалось, что информация о самоубийстве Дани Алвеса оказалась "шуткой".
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