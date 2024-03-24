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14-летний вундеркинд, которого подпишет Ман Сити, дебютировал в профессиональном футболе

Кейван Салливан сыграл за дубль Филадельфии Юнион и сразу сделал ассист.
Вчера, 23:59
Кейван Салливан / Филадельфия Юнион
Кейван Салливан / Филадельфия Юнион

В рамках MLS Next Pro дубль Филадельфии Юнион сыграл с дублирующим составом Нью-Ингленд Революшн.

Хозяева одержали волевую победу со счетом 2:1, а помог им это сделать будущий игрок Манчестер Сити Кейван Салливан.

14-летний Салливан вышел на поле на 56-ой минуте матча, а на 81-й отдал ассист на Села Оливаса, который забил победный гол.

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Отметим, что "горожане" уже договорились о переходе американца в клуб, но когда именно он состоится пока неизвестно. Вероятно, придется подождать пока игроку исполнится 18 лет.

Также стоит сказать, что старший брат Кейвана 19-летний Куинн также играет за Филадельфию Юнион, но за ее основной состав, и в последнем матче забил в ворота Портленд Тимберс, приложив усилия к победе со счетом 3:1.

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