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Некогда одного из самых перспективных форвардов мира дисквалифицировали на два года

Габриэль Барбоса пытался обмануть антидопинговую комиссию.
Вчера, 22:31
Габриэль Барбоса / Getty Images
Габриэль Барбоса / Getty Images

Форвард Фламенго Габриэль Барбоса дисквалифицирован на два года.

Как сообщают бразильские СМИ, местного футболиста отстранили за попытку обмануть антидопинговый комитет.

Отмечается, что на решение не влияют результаты теста "Габигола", его дисквалифицируют даже, если тест окажется отрицательный из-за его поведения на тесте.

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Барбоса усложнил взятие пробы у него, и именно поэтому не сможет играть в футбол ближайшие два года, если наказание останется в силе. Габриэль собирается подавать апелляцию.

Отметим, что бразилец приблизительно 10 лет назад считался одним из самых перспективных нападающих мира и переходил в Интера за почти 30 млн евро из Сантоса в возрасте 19 лет, но в европейском футболе ему закрепиться не удалось.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: допинг Габриэль Барбоза

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