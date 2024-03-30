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Футбол

Неймар просил Аль-Хиляль отпустить его в Барселону

Бразилец обозначил конкретные условия.
Сегодня, 09:22
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Нападающий Аль-Хиляля Неймар может вернуться в европейский футбол.

Как сообщает Sport.es, бразилец хотел бы вновь выступать за Барселону. Футболист изъявил желание провести год в аренде в испанском клубе после восстановления от травмы колена.

Клубы между собой пока не вели каких-либо переговоров по Неймару.

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Футболист летом прошлого года перешел в саудовский клуб из ПСЖ. В Барселоне он выступал с 2013 по 2017 годы.

В текущем сезоне Неймар провел за Аль-Хиляль 5 матчей, за которые забил один мяч и отдал три голевые передачи. В октябре форвард получил травму в матче за сборную Бразилии – разрыв крестообразной связки и мениска левого колена.

Ранее сообщалось, что Неймар с Джимми Батлером посетили теннисный матч возлюбленного Свитолиной.

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