Роналду трогательно поздравил младшую дочь с днем рождения

Белле Эсмеральде исполнилось два года.

Форвард Ан-Насра Криштиану Роналду поздравил с днем рождения младшую дочь.

Напомним, португалец с подругой воспитывают пятерых детей, среди которых младшая - Белла Эмеральда. 18 апреля девочке, родившейся в непростых условиях, исполнилось два года.

В честь дня рождения дочери Криштиану опубликовал ее фото в Инстаграме с подписью: "Поздравляем, любимая, мы тебя любим".

В комментариях многие пользователи отметили, что девочка очень похожа на свою маму.

Ранее, напомним, Криштиану Роналду также выиграл суд против своего бывшего клуба.

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