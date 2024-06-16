Тренер сборной Нигерии покинул пост после конфликта с главной звездой команды

Главный тренер сборной Нигерии Финиди Джордж покинул команду, пишет BBC.

Это случилось после того, как команда проиграла сборной Бенина. После матча тренер выразил сомнения в том, что Виктор Осимхен получил травму и обвинил нападающего в отсутствии желания.

В ответ на это форвард Наполи вышел в прямой эфир в Инстаграме, где раскритиковал в ответ специалиста.

"Я потерял всяческое уважение к этому человеку. Теперь, после пары плохих игр, все обвиняют меня. Я знаю, сколько травм получал в сборной Нигерии, я всегда старался изо всех сил, но теперь все нападают на меня", – заявил Осимхен.

Отметим, что при Джордже сборная Нигерии еще ни разу не выиграла в рамках отбора к ЧМ-2026, раз проиграв и трижды сыграв вничью.

Федерации футбола Нигерии намерена пригласить нового специалиста из-за границы, который и поведет сборную через квалификацию.

Ранее также сообщалось, что Брайтон объявил имя нового тренера.

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