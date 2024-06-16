iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тренер сборной Нигерии покинул пост после конфликта с главной звездой команды

Финиди Джордж поссорился с Виктором Осимхеном.
Сегодня, 11:02
Финиди Джордж / Getty Images
Финиди Джордж / Getty Images

Главный тренер сборной Нигерии Финиди Джордж покинул команду, пишет BBC.

Это случилось после того, как команда проиграла сборной Бенина. После матча тренер выразил сомнения в том, что Виктор Осимхен получил травму и обвинил нападающего в отсутствии желания.

В ответ на это форвард Наполи вышел в прямой эфир в Инстаграме, где раскритиковал в ответ специалиста.

"Я потерял всяческое уважение к этому человеку. Теперь, после пары плохих игр, все обвиняют меня. Я знаю, сколько травм получал в сборной Нигерии, я всегда старался изо всех сил, но теперь все нападают на меня", – заявил Осимхен. 

Отметим, что при Джордже сборная Нигерии еще ни разу не выиграла в рамках отбора к ЧМ-2026, раз проиграв и трижды сыграв вничью.

Федерации футбола Нигерии намерена пригласить нового специалиста из-за границы, который и поведет сборную через квалификацию.

Ранее также сообщалось, что Брайтон объявил имя нового тренера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Топ-клуб АПЛ включился в гонку за Довбиком Топ-клуб АПЛ включился в гонку за Довбиком
"Я бы никогда не предал бразильский футбол": Роналдиньо объяснил свою критику национальной команды "Я бы никогда не предал бразильский футбол": Роналдиньо объяснил свою критику национальной команды
Защитник сборной Италии - о матче с Албанией: Начали так плохо, как только могли Защитник сборной Италии - о матче с Албанией: Начали так плохо, как только могли
Бельгия - Словакия: онлайн матча чемпионата Европы-2024 17.06.2024 Бельгия - Словакия: онлайн матча чемпионата Европы-2024 17.06.2024
Помочь журналистам

Видео

Плей-офф НХЛ: Эдмонтон разгромил Флориду и одержал первую победу в серии
Плей-офф НХЛ: Эдмонтон разгромил Флориду и одержал первую победу в серии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой Украины, Свитолина потеряла две позиции
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" стартуют на Евро-2024 поединком с Румынией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер - первая ракетка мира, Алькарас обошел Джоковича, Сачко выбыл из топ-200
просмотров

Последние новости

Европа12:05
Топ-клуб АПЛ включился в гонку за Довбиком
Другие страны11:41
"Я бы никогда не предал бразильский футбол": Роналдиньо объяснил свою критику национальной команды
Евро-202411:31
Защитник сборной Италии - о матче с Албанией: Начали так плохо, как только могли
Другие страны11:02
Тренер сборной Нигерии покинул пост после конфликта с главной звездой команды
Евро-202410:55
Бельгия - Словакия: онлайн матча чемпионата Европы-2024 17.06.2024
Евро-202410:35
Модрич - о поражении Испании: Это был один из тех матчей, когда ничего не получается
Евро-202410:24
Австрия - Франция: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Европа10:07
Ювентус переключился на другого игрока Манчестер Юнайтед
Евро-202409:59
"До столовой могу дойти": Миколенко рассказал о своем самочувствии после травмы
Бокс09:45
Гвоздик нанес существенно больше ударов, чем Бенавидес
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK