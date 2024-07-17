Звезда сборной Аргентины извинился за расизм

Полузащитник национальной сборной Аргентины и лондонского Челси Энцо Фернандес оказался в центре скандала.

Футболист во время празднования победы на Копа Америка пел песню о сборной Франции, которая включала элементы расизма.

"Хочу искренне извиниться за видео, опубликованное в моем Instagram во время празднования сборной. Песня является очень оскорбительной и этим словам абсолютно нет оправдания.

Я против дискриминации во всех формах и извиняюсь за то, что попал в эйфорию празднования победы на Копа Америки. Это видео, тот момент, эти слова, не отражают моих убеждений или моего характера. Мне искренне жаль".

Отметим, что французские игроки Челси отписались в соцсетях от Энцо Фернандеса из-за расистского скандала

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