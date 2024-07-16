Французские игроки Челси отписались в соцсетях от Энцо Фернандеса из-за расистского скандала
Никто сейчас не позавидует новому главному тренеру Челси - Энцо Мареска будет вынужден решить конфликт, который возник в его коллективе.
Недавно в сети появилось видео при участии игроков сборной Аргентины, которые исполняют фанатскую песню. Эта песня имеет расистские и гомофобные оскорбления, направленные на игроков сборной Франции, в частности на Килиана Мбаппе.
В скандале замешан хавбек "синих" Энцо Фернандес - именно он запустил прямой эфир в Instagram и вместе со всеми пел песню.
Как только об этом стало известно общественности, на это отреагировала троица французских игроков Челси.
Уэсли Фофана, Аксель Дисаси и Мало Гюсто дали понять, что они думают насчет своего одноклубника, отписавшись от него в Instagram.
Более того, Фофана опубликовал видео с песней на своей странице, подписав его: "Футбол в 2024 году: неукротимый расизм".
Напомним, что в результате инцидента Федерация футбола Франции намерена подать жалобу в ФИФА на Аргентину, требуя наказать ее футболистов.
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