Французские игроки Челси отписались в соцсетях от Энцо Фернандеса из-за расистского скандала

На старте нового сезона в лондонском коллективе будет "замечательная" атмосфера.

Никто сейчас не позавидует новому главному тренеру Челси - Энцо Мареска будет вынужден решить конфликт, который возник в его коллективе.

Недавно в сети появилось видео при участии игроков сборной Аргентины, которые исполняют фанатскую песню. Эта песня имеет расистские и гомофобные оскорбления, направленные на игроков сборной Франции, в частности на Килиана Мбаппе.

В скандале замешан хавбек "синих" Энцо Фернандес - именно он запустил прямой эфир в Instagram и вместе со всеми пел песню.

Как только об этом стало известно общественности, на это отреагировала троица французских игроков Челси.

Уэсли Фофана, Аксель Дисаси и Мало Гюсто дали понять, что они думают насчет своего одноклубника, отписавшись от него в Instagram.

Более того, Фофана опубликовал видео с песней на своей странице, подписав его: "Футбол в 2024 году: неукротимый расизм".

Напомним, что в результате инцидента Федерация футбола Франции намерена подать жалобу в ФИФА на Аргентину, требуя наказать ее футболистов.

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