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Месси и Суарес пропустят Матч всех звезд MLS

Звездный дуэт имеет проблемы со здоровьем.
Сегодня, 10:16
Луис Суарес и Лионель Месси / Getty Images
Луис Суарес и Лионель Месси / Getty Images

Футболисты Интер Майами Лионель Месси и Луис Суарес не сыграют на предстоящем Матче всех звезд MLS.

Как сообщает ESPN, аргентинский форвард не сможет принять участие из-за травмы, которую получил в победном финале Копа Америка-2024 против Колумбии (1:0).

Что касается уругвайского игрока, то у него дискомфорт в колене.

Матч звезд MLS против звезд чемпионата Мексики состоится в ночь на 25 июля и начнется в 03.00.

Ранее сообщалось, что Интер Майами ярко поздравил Месси с завоеванием 45-го трофея в карьере.

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