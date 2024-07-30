Экс-хавбек Арсенала отправился доигрывать в ОАЭ

Полузащитник сборной Египта Мохамед Эльнени подписла контракт с клубом из ОАЭ.

О трансфере бышвего игрока лондонского Арсенала объявила местная Аль-Джазира.

Все условия контракта пока не разглашались, однако трансфер ничего не стоил клуба, так как ранее летом Эльнени стал свободным агентом.

Introducing our new superstar player ✨



The Egyptian international, Mohamed Elneny 🇪🇬🤩#AJC pic.twitter.com/0jfkeCXeDK — Al Jazira Club (@AlJaziraFC_EN) July 30, 2024

За последние три сезона в Лондоне после возвращения из аренды в Бешикташе Эльнени провел за "канониров" всего 31 поединок, и был отпущен по истечении контракта.

Ранее также сообщалось, что английские клубы хотят форварда из Бундеслиги.

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