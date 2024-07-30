Экс-хавбек Арсенала отправился доигрывать в ОАЭ
Мохамед Эльнени стал игроком Аль-Джазиры.
Полузащитник сборной Египта Мохамед Эльнени подписла контракт с клубом из ОАЭ.
О трансфере бышвего игрока лондонского Арсенала объявила местная Аль-Джазира.
Все условия контракта пока не разглашались, однако трансфер ничего не стоил клуба, так как ранее летом Эльнени стал свободным агентом.
Introducing our new superstar player ✨— Al Jazira Club (@AlJaziraFC_EN) July 30, 2024
The Egyptian international, Mohamed Elneny 🇪🇬🤩#AJC pic.twitter.com/0jfkeCXeDK
За последние три сезона в Лондоне после возвращения из аренды в Бешикташе Эльнени провел за "канониров" всего 31 поединок, и был отпущен по истечении контракта.
Ранее также сообщалось, что английские клубы хотят форварда из Бундеслиги.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!